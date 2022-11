Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Nordfriesland Feuerwehrmann hört im Schlaf Hilferuf und rettet 56-Jährigen Von dpa | 18.11.2022, 17:46 Uhr

Ein Mann ist von Hilferufen aus dem Schlaf gerissen worden und hat anschließend einen 56-Jährigen vor dem Ertrinken in einer Gracht in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) gerettet. Der Mann, der auch Feuerwehrmann ist, habe sich nachts auf die Suche begeben, das Opfer schließlich gefunden und einen Notruf abgesetzt, sagte Stadtwehrführer Thorsten Mahmens am Freitag. Schließlich sei es den Einsatzkräften gelungen, den Mann aus dem Wasser zu ziehen. Nach Angaben der Regionalleitstelle musste der 56-Jährige wiederbelebt werden. Anschließend sei er zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuvor hatte der „Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag“ auf seiner Internetseite (shz.de) über den Fall berichtet.