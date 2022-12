Eisblumen Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Wetter Feuerwehren im Norden warnen vor trügerischem Eis Von dpa | 14.12.2022, 11:32 Uhr

Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein warnt vor dem Betreten von Eisflächen. Es drohe Einbruchgefahr, teilte der Verband am Mittwoch mit. Was am Tag zuvor noch tragfähig gewesen sei, könne über Nacht bei entsprechenden Temperaturen zerbrechlich werden. In rund drei bis vier Grad Celsius kaltem Wasser erschlafften die Muskeln innerhalb weniger Minuten und eine eingebrochene Person gehe unter.