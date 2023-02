Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Pinneberg Feuerwehr rettet zwei Menschen bei Feuer in Schenefeld Von dpa | 15.02.2023, 13:45 Uhr

Feuerwehrleute haben zwei Menschen bei einem Brand aus einer städtischen Unterkunft unter anderem für Geflüchtete in Schenefeld (Kreis Pinneberg) gerettet. Sie wurden am frühen Mittwochmorgen mit tragbaren Leitern aus dem Obergeschoss des Mehrfamilienhauses in Sicherheit gebracht, berichtete die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits mehrere Menschen eigenständig das Gebäude verlassen. Rettungskräfte versorgten 13 Personen, darunter 4 Kinder. Ein Bewohner wurde leicht verletzt.