Pinneberg Feuerwehr löscht Brand in Lagerhalle mit Feuerwerkskörper Von dpa | 21.04.2023, 05:32 Uhr

Eine brennende Lagerhalle hat in Halstenbek im Kreis Pinneberg für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Rund 120 Einsatzkräfte waren am späten Donnerstagabend vor Ort, wie die Feuerwehr mitteilte. Die etwa 1000 Quadratmeter große Halle sei abgebrannt. Unter anderem sollen dort Feuerwerkskörper gelagert worden sein, wie es hieß. Laut Angaben eines Sprechers hatten etwa 80 Anrufer den Brand in der Halle eines Betriebs gemeldet, der Akkus recycle. Es sei niemand verletzt worden. Die Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen in Halstenbek wurde und Prisdorf zeitweise gesperrt.