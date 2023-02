Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Ostholstein Feuerwehr befreit eingeklemmtes Pferd aus misslicher Lage Von dpa | 21.02.2023, 11:56 Uhr

Die Feuerwehr hat ein unter einem Baum eingeklemmtes Pferd in Grömitz im Kreis Ostholstein befreit. Ein Spaziergänger habe das Tier am Morgen entdeckt und den Besitzer des Pferdes sowie die Feuerwehr informiert, berichtete die Polizei am Dienstag.