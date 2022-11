Feuerwehr Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Brand Feuer zerstört Wohnung in Pinneberg Von dpa | 06.11.2022, 11:23 Uhr

Eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Pinneberg ist bei einem Feuer komplett ausgebrannt. Die Brandwohnung war mit vielen Gegenständen vollgestellt, was die Suche nach dem Brandherd erschwerte, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Trotz der erschwerten Löscharbeiten konnte verhindert werden, dass das Feuer am Samstag auf die benachbarten Wohnungen und das Dachgeschoss übergriff. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.