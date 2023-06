Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Brände Feuer zerstört Reetdachhaus in Uetersen Von dpa | 26.06.2023, 09:39 Uhr

Ein reetgedecktes Einfamilienhaus in Uetersen (Kreis Pinneberg) ist in der Nacht zum Montag abgebrannt. Verletzte gab es nicht, da das Haus unbewohnt war, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Etwa 120 Kräfte von vier freiwilligen Feuerwehren schützten den Angaben zufolge zwei ebenfalls mit Reet gedeckte Nachbarhäuser vor einem Übergreifen der Flammen. Die Löscharbeiten dauerten mehr als fünf Stunden. Zur Brandursache und Schadenshöhe machte die Feuerwehr keine Angaben.