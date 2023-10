Feuerwehreinsatz Feuer verursacht großen Sachschaden in Neumünster Von dpa | 02.10.2023, 17:40 Uhr | Update vor 2 Std. Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neumünster ist am Montag beträchtlicher Sachschaden entstanden. Dessen Höhe bewegt sich nach Angaben der Polizei deutlich im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen.