Löscheinsatz Feuer vernichtet Dachstuhl von historischem Bauernhaus Von dpa | 27.02.2023, 17:14 Uhr

Beim Brand eines Bauernhauses aus dem 17. und 18. Jahrhundert in Berkenthin ist hoher Sachschaden entstanden. Menschen seien nicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Feuer am Sonntagabend sei das Gebäude aber weitgehend zerstört worden.