Lübeck Feuer Mehrfamilienhaus: 47-Jähriger leicht verletzt Von dpa | 11.11.2022, 14:16 Uhr

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Lübeck-Moisling ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Brand zufällig von einem Rettungssanitäter entdeckt, der in dem Haus im Einsatz war. Die Feuerwehr habe das Feuer schnell löschen können. Ein 47-Jähriger kam laut Mitteilung leicht verletzt in ein Krankenhaus. In dem Keller des neunstöckigen Hauses standen demnach Kinderwagen und Fahrradanhänger. Die Höhe des Schadens beträgt laut Polizei etwa 1000 Euro. Sie ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.