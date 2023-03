Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Brände Feuer macht Wohnhaus unbewohnbar: Brandstiftung möglich Von dpa | 09.03.2023, 10:08 Uhr

Ein Feuer hat ein Wohnhaus in Heide im Kreis Dithmarschen weitgehend unbewohnbar gemacht. Niemand der 15 in dem Haus gemeldeten Bewohner sei verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Feuerwehr habe mehrere Hausbewohner aus dem Gebäude retten können. Der Brand war am Mittwochabend gemeldet worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei das Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin. Die genaue Brandursache sei noch unklar, Brandstiftung könne derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.