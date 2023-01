Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Feuer in Lübecker Gewerbegebiet ausgebrochen Von dpa | 10.01.2023, 14:54 Uhr

In einem Gewerbegebiet im Norden der Hansestadt Lübeck ist am Dienstag eine Werkstatt in Brand geraten. Das Feuer sei auf dem Gelände eines Autohändlers ausgebrochen, berichtete ein Mitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Die Feuerwehr forderte die Anwohner des Gebiets auf, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen auszuschalten. Details waren zunächst nicht bekannt.