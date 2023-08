Feuerwehr Feuer in Getreidesilo in Dithmarschen gelöscht Von dpa | 31.08.2023, 08:57 Uhr Getreidesilo in Wesselburen in Flammen Foto: Bodo Marks/dpa up-down up-down

Das Feuer in einem Getreidesilo in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) ist in der Nacht zum Donnerstag gelöscht worden. „Die ersten Erfolge treten da ein. Wir haben es über Nacht geschafft, das ursprüngliche Feuer zu löschen. Das Feuer in der Trocknungsanlage ist aus“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag in Pinneberg.