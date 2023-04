Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Brände Feuer in ehemaligem Kleingartengelände zerstört fünf Lauben Von dpa | 20.04.2023, 13:59 Uhr

Ein Feuer hat in einem ehemaligen Lübecker Kleingartengelände fünf Gartenlauben zerstört. Menschen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Die Höhe des Schadens sei noch unbekannt, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Kräfte der Berufsfeuerwehr und mehrerer Freiwilliger Wehren brauchten 45 Minuten, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Polizei schließt Brandstiftung als Ursache nicht aus. Zeugen hatten am Mittwoch gegen 18.00 Uhr Rauchschwaden über dem Gelände bemerkt und die Polizei verständigt.