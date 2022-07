Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Großeinsatz Feuer auf Resthof beschäftigt Feuerwehr sieben Stunden lang Von dpa | 03.07.2022, 14:29 Uhr

Bei einem Großfeuer in Haseldorf (Kreis Pinneberg) ist ein Resthof erheblich zu Schaden gekommen. Das Gebäude des ehemaligen Bauernhofs stand am Samstagabend in Flammen, mehr als 100 Einsatzkräfte waren fast sieben Stunden lang mit den Löscharbeiten beschäftigt, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt, da sich niemand in dem Gebäude befand. Der Wohntrakt des Hauses konnte erhalten bleiben.