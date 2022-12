Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Feuer auf Klinikgelände in Heiligenhafen Von dpa | 20.12.2022, 09:05 Uhr

Drei Menschen sind bei einem Brand auf einem Klinikgelände in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) leicht verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Dienstag mitteilte, entzündete sich das Feuer in der Nacht in einem Waschraum der Ameos-Klinik. Am Gebäude sei kein Schaden entstanden. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Auch weitere Angaben zu den Verletzten und der Schadenshöhe machte die Polizei zunächst nicht.