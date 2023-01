Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Bargteheide Feuer am Schulzentrum: Verdacht auf Brandstiftung Von dpa | 31.01.2023, 12:21 Uhr

Bei einem Feuer im Schulzentrum von Bargteheide im Kreis Stormarn ist ein Schaden von 500.000 Euro entstanden. Bei dem Brand sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Wegen des Brandschadens fiel der Unterricht an der Emil-Nolde-Schule am Dienstag aus, wie das Bildungsministerium mitteilte.