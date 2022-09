Janine Falke nutzt die Haare aus ihrem Friseursalon, um daraus Haarmatten herstellen zu lassen. Die sollen zukünftig als Filter in Gullys eingesetzt werden. Foto: Anne Juka up-down up-down Nachhaltiger Umweltschutz in SH Matten aus Menschenhaar: Kieler Start-up denkt Filtersysteme neu Von Inga Gercke | 18.09.2022, 20:25 Uhr

Bei Friseurmeisterin Janine Falke kommen abgeschnittene Haare nicht in den Restmüll, sondern in den Gully – als Filter. Das Kieler Start-up FettFressHair will Gewässer ölfrei machen. Das ist die Idee: