Kiel Festnahme: 62-Jähriger soll Ehefrau getötet haben Von dpa | 24.04.2023, 10:47 Uhr

Ein 62 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in Kiel seine Ehefrau (45) getötet zu haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, wurde der Mann am Sonntagnachmittag festgenommen. Er sollte im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Über den Fall hatten zunächst die „Kieler Nachrichten“ berichtet.