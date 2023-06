Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Rendsburg-Eckernförde Festgenommene Diebesgruppe schaffte Beute nach Rumänien Von dpa | 30.06.2023, 13:39 Uhr

Mitglieder einer Diebesgruppe sind am vergangenen Dienstag nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Rendsburg und der Staatsanwaltschaft Kiel festgenommen worden. Zwei der fünf Tatverdächtigen wurden in Kiel festgenommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die weiteren Tatverdächtigen wurden in Absprache mit rumänischen Behörden per europäischem Haftbefehl in Rumänien festgenommen.