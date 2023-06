Buddenbrookhaus Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Museen Festakt zum 30. Geburtstag des Buddenbrookhauses in Lübeck Von dpa | 02.06.2023, 12:17 Uhr

Mit einem Festakt feiert das Lübecker Buddenbrookhaus am Dienstag (6.6., 19.30 Uhr) seinen 30. Geburtstag. Geplant sei unter anderem eine multimediale Collage aus Text, Bild und Musik unter dem Titel „Mit den Buddenbrooks ins Heute“, teilte am Freitag die Hansestadt Lübeck mit. Darin werde etwa gezeigt, dass Themen wie Wirtschaftskrise, Probleme in der Familie und ein Gefühl des Ausgebranntseins nicht nur ein Symptom unserer Zeit seien, sagte die Leiterin des Budenbrookhauses, Birte Lipinski. All diese Probleme habe Thomas Mann schon in seinem 1901 erschienenen Debütroman beschrieben.