Staatsgrundgesetz von 1848 Festakt im Landtag: Die Demokratie in Schleswig-Holstein ist 175 Jahre alt Von Frank Jung | 08.09.2023, 15:27 Uhr Deutsch-dänisches Trio: Landtagsvizepräsidentin Jette Waldinger-Thiering begrüßt die Festredner Utz Schliesky (links) und Jes Fabricius Moeller aus Kopenhagen. Foto: Landtagspressestelle up-down up-down

Die Wurzeln der Demokratie in Schleswig-Holstein reichen viel weiter zurück als das heutige Bundesland alt ist. Der Landtag hat deshalb an die erste Verfassung erinnert, die in Schleswig und Holstein im September 1848 den Freiheitsrechten zum Durchbruch verhalf - wenn auch nur für kurze Zeit.