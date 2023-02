Im Jahr 2020 wurden laut BKA 139 Frauen von ihren Partnern getötet. In Schleswig-Holstein wurden zwischen 2019 und 2021 insgesamt 32 Frauen von ihrem (Ex) Partner getötet. Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Femizide in SH Frauenmorde in SH: Warum Männer Frauen töten Von Inga Gercke | 16.02.2023, 15:35 Uhr

Jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland von ihrem (Ex)Partner getötet. In SH waren es in den vergangenen drei Jahren 32 ermordete Frauen. Doch die Erfassung dieser Femizide ist schwierig – so wie auch die Definition.