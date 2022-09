Wie machen sich die Unterweiser an der Tafel denn so? Darüber sollen Schüler nach dem Willen von CDU und Grünen regelmäßig Rückmeldungen geben Foto: Philipp von Ditfurth up-down up-down Feedback-Kultur für Schulen Schüler in SH sollen alle Lehrer beurteilen Von Frank Jung | 01.09.2022, 21:44 Uhr

Es ist ein Aufweichen der Einbahnstraßen-Kultur an Schule: Schwarz-Grün in Schleswig-Holstein will, dass auch Schüler ihre Lehrer bewerten. Die Regierungsparteien möchten heute im Landtag das Bildungsministerium beauftragen, ein flächendeckendes „Schüler-Feedback“ zu organisieren.