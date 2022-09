Pflege Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Pflegeversicherung FDP will Pflegebedürftige von Kosten entlasten Von dpa | 15.09.2022, 08:05 Uhr

Die Heimkosten für Pflegebedürftige haben Rekordhöhen erreicht. Deshalb will die FDP-Landtagsfraktion jetzt gegensteuern. Die Liberalen wollen per Gesetzesänderung das Land stärker in die Pflicht nehmen.