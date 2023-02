Nach Messerattacke in Zug zwischen Kiel und Hamburg Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Im Zug von Kiel nach Hamburg FDP will aktuelle Stunde im Landtag zur Messerattacke in ICE Von dpa | 15.02.2023, 15:27 Uhr

Auf Antrag der FDP wird die tödliche Messerattacke von Brokstedt Thema einer aktuellen Stunde im Landtag am 22. Februar. „Die jüngsten öffentlichen Äußerungen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu diesem Fall sind überraschend und verwirrend“, erklärten Fraktionschef Christopher Vogt und der Innenpolitiker Bernd Buchholz am Mittwoch. Laut der SPD-Politikerin hätte der mutmaßliche Täter Ibrahim A. möglicherweise abgeschoben werden können, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) von dessen Untersuchungshaft vor der Attacke in Hamburg Kenntnis gehabt hätte.