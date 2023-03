Oliver Kumbartzky kritisierte die Landesregierung aufs Schärfste. Foto: Axel Heimken / dpa up-down up-down Landesparteitag in Neumünster „Schulden-Moni“ und „erbärmliches“ Handeln: FDP stimmt auf Kommunalwahlen 2023 ein Von Inga Kausch | 18.03.2023, 12:53 Uhr

Das Handeln der schwarz-grünen Regierung sei „erbärmlich und peinlich“, wettert der FDP-Landesvorsitzende Oliver Kumbartzky beim Parteitag der Liberalen in Neumünster. Mit Technologie, einer starken Mitte und soliden Finanzen will die FDP bei den Kommunalwahlen am 14. Mai überzeugen.