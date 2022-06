Der schleswig-holsteinische Landtag tagt. Foto: Axel Heimken/dpa/Symbolbild FOTO: Axel Heimken up-down up-down Landtagssitzung FDP nimmt Ex-Koalitionspartner ins Visier Von dpa | 28.06.2022, 15:53 Uhr

Für die letzte Landtagssitzung vor der Sommerpause im Norden läuft sich die FDP mit Kritik an den Ex-Regierungspartnern CDU und Grüne warm. Deren Koalitionsvertrag sei an vielen wichtigen Stellen sehr vage, sagte Fraktionschef Christopher Vogt am Dienstag in Kiel. Es fehlten konkrete Aussagen zur Investitionsquote sowie zum Stellenaufbau bei Polizei und Lehrern. Auch werde die weitere Senkung der Kita-Gebühren nicht näher erläutert.