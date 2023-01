Braunkohlekraftwerk Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag FDP-Fraktionschef Vogt: Energiepolitik zunehmend verlogen Von dpa | 24.01.2023, 12:36 Uhr

Der FDP-Fraktionschef im Kieler Landtag, Christopher Vogt, hat die deutsche Energiepolitik scharf kritisiert. „Ich finde unsere Energiepolitik zunehmend verlogen“, sagte Vogt am Dienstag. Es sei klimapolitisch „ein völliger Wahnsinn“, Kernkraftwerke durch Kohlekraftwerke zu ersetzen. In einem Antrag an den ab Mittwoch tagenden Landtag fordert die FDP eine Verlängerung der Laufzeit der drei verbliebenen deutschen Kernkraftwerke über den 15. April hinaus. Auch ein Wiederanfahren des abgeschalteten Kraftwerks Brokdorf sollte laut Vogt in Erwägung gezogen werden. Das stehe aber nicht im Fokus.