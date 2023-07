FDP Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Regierung FDP fordert von Günther Koalitionsbilanz im Landtag Von dpa | 04.07.2023, 16:33 Uhr

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) soll nach dem Willen der FDP im Landtag Stellung zur ersten Jahresbilanz der schwarz-grünen Koalition in Schleswig-Holstein beziehen. Die Fraktion beantragte dazu am Dienstag für die nächste Woche eine Aktuelle Stunde. „Wir leben in bewegten Zeiten und die Performance der schwarz-grünen Landesregierung fällt in ihrem ersten Jahr schwach aus“, erläuterte Fraktionschef Christopher Vogt. Günther müsse endlich Führung zeigen und deutlich machen, wohin sein Wunschbündnis das Land angesichts zahlreicher Herausforderungen, eines selbst verursachten Haushaltsdesasters und vieler Streitpunkte führen will.