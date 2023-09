Kulturpolitik Fast drei Millionen Euro für Kultureinrichtungen im Norden Von dpa | 28.09.2023, 14:54 Uhr | Update vor 38 Min. Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down

Mit insgesamt 2,7 Millionen Euro fördert der Bund zwei Kulturprojekte in Schleswig-Holstein. Das teilten das Europäische Hansemuseum und die KZ-Gedenkstätte Husum am Donnerstag mit. Demnach gehen 1,5 Millionen Euro an die KZ-Gedenkstätte in Husum-Schwesing im Kreis Nordfriesland, das Europäische Hansemuseum in Lübeck erhält mehr 1,2 Millionen Euro für die Sanierung des Burgklosters. Noch einmal die gleiche Summe stellt die Lübecker Possehl-Stiftung für das Burgkloster bereit.