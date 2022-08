Flexible Technik: Biogasanlage von innen, hier in Tüttendorf bei Gettorf FOTO: Staudt up-down up-down Neue Idee in der Energiekrise Biogas als Ersatz für Erdgas in SH? Fragen und Antworten Von Frank Jung | 06.08.2022, 05:30 Uhr

Eigentlich sind die 863 Biogasanlagen in Schleswig-Holstein auf die Produktion von Strom und Wärme ausgerichtet. Doch Experten sehen in den Einrichtungen unausgeschöpfte Potenziale für den Ersatz von Erdgas. Es gibt erste Bewegungen in diese Richtung, aber auch Gegenargumente.