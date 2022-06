ARCHIV - Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder Ermittlungen Falsche Staatsanwältin fordert von Seniorin Schmuck Von dpa | 17.06.2022, 12:49 Uhr

Mit einer Variante des sogenannten Enkeltricks haben sich unbekannte Täter in Elmshorn im Kreis Pinneberg Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro erschwindelt. Nach den bisherigen Erkenntnissen habe sich eine Frau am Telefon gegenüber einer Rentnerin als Staatsanwältin ausgegeben, berichtete die Polizei am Freitag. Die Anruferin habe erklärt, dass die Tochter der Angerufenen einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Kind ums Leben gekommen sei. Die Tochter sitze aktuell in Haft und könne gegen die Zahlung einer Kaution freigelassen werden.