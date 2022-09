Polizei Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Falsche Polizisten erbeuten Goldmünzen Von dpa | 12.09.2022, 12:53 Uhr

Falsche Polizeibeamte haben in Pinneberg von einem älteren Ehepaar Goldmünzen mit unbekanntem Wert erbeutet. Eine angebliche Polizistin habe am Telefon behauptet, der Sohn des Angerufenen habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, berichtete die Polizei am Montag. Der Sohn sei deshalb festgenommen worden und könne nur gegen Zahlung einer Kaution von 100.000 Euro freikommen. Da der Rentner kurzfristig keine so hohe Geldsumme habe beschaffen können, habe er am Freitag Goldmünzen als Ersatz angeboten, sagte ein Polizeisprecher.