Diebstahl Falsche Polizisten erbeuten 28.000 Euro von Rentner Von dpa | 14.09.2023, 12:39 Uhr

Unbekannte haben sich als Polizisten ausgegeben und einen 81-Jährigen in Bad Segeberg um 28 000 Euro betrogen. Einer der Männer habe zunächst am Telefon behauptet, die Bankdaten des Rentners seien bei einem Verdächtigen gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach gab er weiter an, dass das Bankguthaben des 81-Jährigen abgebucht und nach Rumänien überwiesen werden könnte. Der vermeintliche Polizist habe am Dienstagvormittag dann mit dem Rentner die Übergabe des Geldes an einen Kurier vereinbart und eine Quittung versprochen.