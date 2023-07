Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Kiel Falsche Polizisten bringen Mann um Bargeld und Telefon Von dpa | 26.07.2023, 12:54 Uhr

Betrüger haben sich als Polizisten ausgegeben und einen 91-Jährigen in Kiel um einen vierstelligen Geldbetrag und sein Telefon gebracht. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, erschlichen sich die Täter bereits am 19. Juli im Stadtteil Mettenhof Zugang zur Wohnung des Mannes. Die Männer hätten sich bei dessen Rückkehr nach Hause am Fahrstuhl als Kriminalbeamte ausgegeben und sich mit einer Karte ausgewiesen.