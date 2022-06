ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder Segeberg Falsche Bankmitarbeiterin erbeutet 45.000 Euro von Rentner Von dpa | 22.06.2022, 14:50 Uhr

Eine falsche Bankmitarbeiterin hat in Henstedt-Ulzburg 45.000 Euro von einem Rentner erbeutet. In der vergangenen Woche waren ähnliche Fälle in Bad Segeberg sowie im Kreis Pinneberg bekannt geworden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Maschen der Täter: Am Telefon geben sich die Betrüger als vertrauenswürdige Personen aus, um Geld zu erbeuten - zum Beispiel als Polizeibeamte, Staatsanwälte, Microsoft-Mitarbeiter oder wie hier als Bankmitarbeiter. Die Täter schafften es, insbesondere ältere Menschen am Telefon zu verunsichern oder zu verängstigen. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen.