Diese Gewalttat schockiert ganz Deutschland. Zwei Mädchen – zwölf und dreizehn Jahre alt – gestehen, die ebenfalls nur zwölf Jahre alte Luise F. aus Freudenberg mit zahlreichen Messerstichen getötet zu haben.

Das junge Leben von Luise endete in einem Waldstück in Nordrhein-Westfalen. Und doch: strafrechtlich belangt werden können die tatverdächtigen Mädchen wohl nicht. Schließlich sind sie selbst noch Kinder. So will es das deutsche Strafgesetzbuch, nach dem Menschen erst ab einem Alter von 14 Jahren als strafmündig gelten – und damit als schuldfähig.

Deshalb gelten Kinder unter 14 Jahren nicht als strafmündig

Dieser Grundsatz gilt „ohne Wenn und Aber“ und hat einen guten Grund: Der Gesetzgeber geht davon aus, dass ein Mensch erst ab einem gewissen Alter die Folgen seiner Handlungen so weit überblicken kann, dass er oder sie bewusst anderen schaden und für diese Handlungen auch Verantwortung übernehmen kann. Darüber hinaus gebe es Motive, die Kinder zu einer Tat bringen könnten, die sich einem Erwachsenen nicht mehr erschließen würden.

Bleiben Verbrechen von Kindern ganz ohne Folgen?

Kinder unter 14 Jahren werden nur sehr selten als Tatverdächtige im Bereich Gewaltkriminalität registriert. Zuletzt hatte ein Mord im niedersächsischen Salzgitter Aufsehen erregt, an dem ein Kind beteiligt war: Ein 14-Jähriger und ein nicht strafmündiger 13-Jähriger erstickten im Juni 2022 eine 15-jährige Jugendliche.

Das Familiengericht und das Jugendamt werden in solchen Fällen aktiv, etwa durch pädagogische Arbeit an und mit den Familien. Als schärfste Maßnahme wäre somit auch für die beiden Tatverdächtigen im Fall Luise F. eine Unterbringung in einem Erziehungsheim möglich.

Emotionale Debatte über Strafmündigkeit

Und so wird die Frage der Strafmündigkeit auch unter 14 Jahre nach dem grausamen Tod der Zwölfjährigen nicht zum ersten Mal in ganz Deutschland emotional diskutiert. Warum sollten durch Kinder verübte Taten ohne Folgen bleiben, heißt es teilweise. Das sei nicht gerecht. Dabei geht es vielen nicht um Gefängnisstrafen, sondern um andere gerichtliche Maßnahmen mit erzieherischem Charakter. Auf der anderen Seite wird der geltende Grundsatz entschieden verteidigt.

Wie ist ihre Ansicht in dieser emotionalen Debatte? Stimmen Sie gerne auch ohne Abo.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Das Ergebnis ist nicht repräsentativ.