Polizei Fahrradstaffel wird fester Bestandteil der Kieler Polizei Von dpa | 06.07.2023, 14:38 Uhr

Polizisten auf Fahrrädern sollen langfristig zum Kieler Stadtbild gehören. „Die Fahrradstaffel der Polizeidirektion Kiel ist ein voller Erfolg“, sagte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag. Mit ihren Rädern seien die Polizistinnen und Polizisten sichtbar, ansprechbar und zuallermeist auch zügiger am Einsatzort. „Daher freue ich mich sehr darüber, dass wir die Fahrradstaffel nun nach erfolgreich absolvierter Pilotphase in Kiel in den Regelbetrieb überführen können.“