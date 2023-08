Kriminalität Fahrkartenautomaten in mehreren Kreisen gesprengt Von dpa | 31.08.2023, 13:01 Uhr Fahrkartenautomat Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild up-down up-down

Binnen weniger Tage sind in Schleswig-Holstein in fünf Orten in drei Kreisen Fahrkartenautomaten an Bahnhöfen gesprengt worden. Wie das Landeskriminalamt am Donnerstag mitteilte, ereigneten sich die Taten seit Montag vergangener Woche in Witzwort (Nordfriesland), Rieseby, Schülldorf und Bredenbek (alle Kreis Rendsburg-Eckernförde) sowie Tremsbüttel (Kreis Stormarn).