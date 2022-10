Warnstreik Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Fahrer privater Busunternehmen im Norden streiken Von dpa | 10.10.2022, 09:27 Uhr

Fahrer des privaten Busbetriebes sind in Schleswig-Holstein am Montag in einen bis zu fünf Tage dauernden Warnstreik getreten. Die Gewerkschaft gehe davon aus, dass sich daran die meisten Fahrer der betroffenen Unternehmen beteiligten, sagte ein Verdi-Sprecher am Montag in Kiel. Pendler müssen sich deshalb auf den Ausfall von Busverbindungen in weiten Teilen Schleswig-Holsteins einstellen.