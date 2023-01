Nach Messerattacke in Zug zwischen Kiel und Hamburg Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Messerangriff Faeser stellt Umgang mit Tatverdächtigem infrage Von dpa | 26.01.2023, 18:59 Uhr

Nach der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) den Umgang der Behörden mit dem zuvor bereits straffällig gewordenen Verdächtigen infrage gestellt. Es müsse aufgeklärt werden, „wie konnte es sein, dass ein solcher Täter noch hier im Land war“, sagte sie am Donnerstag bei einem Besuch in Brokstedt. „Wie konnte das passieren, dass er trotz so vieler Vorstrafen nicht länger in einer Justizvollzugsanstalt war. Wie konnte es passieren, dass er so früh aus der Untersuchungshaft wieder entlassen wurde.“