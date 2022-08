Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) steht auf der Brücke auf dem Einsatzschiff "Potsdam". Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius up-down up-down Sommertour Faeser lobt Einsatzbereitschaft der Bundespolizei Von dpa | 11.08.2022, 17:07 Uhr

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat der Bundespolizei See eine hervorragende Arbeit bescheinigt. Durch den Ukrainekrieg seien zusätzliche Aufgabe auf die Einsatzkräfte zugekommen, denen sie mit hohem Engagement nachkämen, sagte sie am heutigen Donnerstag bei einem Besuch des Stützpunktes in Neustadt im Kreis Ostholstein.