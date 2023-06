Regen Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Deutscher Wetterdienst Extremer Starkregen ab 21.00 Uhr: Züge nur bis Hannover Von dpa | 22.06.2023, 19:37 Uhr

Während in der Mitte Deutschlands am Abend bereits heftige Unwetter durchs Land zogen, ist die Wetterlage im Norden zunächst entspannt geblieben. Einem Experten des Seewetteramtes Hamburg zufolge sollten der extrem heftige, unwetterartige Starkregen und die Schwergewitter von etwa 21.00/22.00 Uhr an vor allem in und um Hamburg sowie in Richtung Landesgrenze zu Mecklenburg vorkommen. Dabei können zwischen 30 und 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, wie Meteorologe Christian Paulmann vom Seewetteramt Hamburg des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagabend sagte. „Lokal sind in der Spitze aber auch bis zu 80 Liter möglich.“