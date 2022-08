Exportgeschäfte Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Statistikamt Nord Exportgeschäft der Industrie im Norden schwächelt Von dpa | 31.08.2022, 12:33 Uhr

Das Exportgeschäft der Industrie in Schleswig-Holstein schwächelt. Die Exportquote, also der Anteil der Auslandsumsätze an allen Erlösen, sei im ersten Halbjahr auf 38,6 Prozent gesunken, nach 41,5 Prozent vor Jahresfrist. Damit habe dieser Wert das niedrigste Niveau seit Beginn der Zeitreihe 2005 erreicht, teilte das Statistikamt Nord am Mittwoch in Kiel mit.