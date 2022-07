ILLUSTRATION - Ein Absperrband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied up-down up-down Kriegsfolgen Experten entschärfen Bombenblindgänger in Kiel Von dpa | 26.07.2022, 14:23 Uhr

Experten des Kampfmittelräumdienstes haben am Dienstag in Kiel eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Der sogenannte Detonator des Blindgängers wurde kontrolliert gesprengt, weshalb im Stadtteil Hasseldieksdamm ein Knall zu hören war, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Nach rund zwei Stunden gab es dann Entwarnung. „Es lief alles wie geplant“, sagte ein Sprecher.