Ex-Staatssekretärin will Grünen-Landesvorsitzende werden Von dpa | 29.07.2022, 14:58 Uhr

Die frühere Umweltstaatssekretärin Anke Erdmann (50) will Landesvorsitzende der schleswig-holsteinischen Grünen werden. Sie tritt zusammen mit der Kommunalpolitikerin Katharina Bartsch (41) aus Wentorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) an. „Wir wollen das gemeinsam machen“, sagte Bartsch am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die bisherigen Amtsinhaber Anna Tranziska (47) und Steffen Regis (33), seit 2017 Co-Landesvorsitzende, hatten auf eine weitere Kandidatur verzichtet. Der Landesvorstand der im Norden gemeinsam mit der CDU regierenden Grünen wird auf einem Parteitag am 17./18. September in Neumünster neu gewählt.