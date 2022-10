Der Prozess gegen Ex-Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen ist in Lübeck zu Ende gegangen. Foto: Frank Molter up-down up-down Prozess um Geheimnisverrat Ex-Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen zu Geldstrafe verurteilt Von dpa | 19.10.2022, 14:47 Uhr

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Nommensen in mehreren Fällen Dienst- und Privatgeheimnisse an einen befreundeten Journalisten durchgestochen hat.