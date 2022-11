Dan McCafferty Foto: Jörg Carstensen/dpa/Archivbild up-down up-down Hardrock-Band Ex-Nazareth-Frontmann Dan McCafferty ist tot Von dpa | 09.11.2022, 23:01 Uhr

Dan McCafferty, Ex-Leadsänger der schottischen Hardrock-Band Nazareth, ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Ein Toursprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch auf Nachfrage den Todesfall. Die Tournee der Band geht den Angaben zufolge weiter. In den nächsten Wochen gibt Nazareth auch Konzerte in Deutschland, am Freitag ist ein Auftritt in Flensburg geplant.