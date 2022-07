ARCHIV - Schleswig-Holsteins ehemaliger Gesundheitsminister Heiner Garg hält eine Rede. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild FOTO: Axel Heimken up-down up-down Pandemiebekämpfung Ex-Minister Garg: Regierung in Handlungspflicht bei Corona Von dpa | 01.07.2022, 15:41 Uhr

Ex-Gesundheitsminister Heiner Garg hat die Landesregierung in Kiel aufgefordert, der Corona-Entwicklung in den nächsten Monaten hinreichend gerecht zu werden. Die wichtigste Aufgabe bestehe darin, den Übergang von der pandemischen in die epidemische Phase zu gestalten, erklärte der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion am Freitag. „Der dritte Coronaherbst und -winter ist anders als die vorangegangenen und muss daher politisch auch anders gestaltet werden.“